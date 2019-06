VIDEO - Rakitic: "Sono senza parole, Reyes era uno di famiglia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic affranto nel giorno dei funerali di José Antonio Reyes. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni dei media presenti: "E' una giornata molto triste per noi, sono senza parole. Non era solo un ex compagno, ma parte della mia famiglia. Non è facile incontrare spesso persone come José, siamo andati molto d'accordo fin da subito, anche con sua moglie e la sua famiglia. Ancora non ci credo. Qualche giorno fa stavamo organizzando per vederci. Non so che dire, sono vicino alla sua famiglia, ai suoi genitori, a sua moglie e a tutti quelli che gli volevano bene. Gli sono vicino".