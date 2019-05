Wenger: "Pronto a tornare in pista, non necessariamente come manager"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un anno fa ha lasciato la panchina dell'Arsenal e si è preso una pausa di riflessione, ma adesso Arsene Wenger è pronto a rimettersi in gioco. Il manager alsaziano ha confidato alla BBC: "Ho pensato di tornare subito ad allenare, ma sono contento di essermi fermato. Ora sono a un bivio: sono pronto a tornare, non necessariamente come manager. Devo ancora decidere e lo farò molto presto. Il calcio è la mia passione, rientrerò presto in questo mondo, anche se non so in quale ruolo".