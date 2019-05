Yaya Toure si ritira... anzi no: "Voglio giocare, è stata fatta confusione"

"Io e Yaya Touré abbiamo scelto un percorso diverso e iniziare una nuova tappa nella vita: una carriera da allenatore, nella quale, ne sono certo, Yaya raggiungerà livelli ancora più alti di quelli che ha raggiunto come calciatore". La dichiarazione, rilasciata tre giorni fa dall'agente del centrocampista ivoriano, non lasciava dubbi sul ritiro agonistico del giocatore.

La smentita sui social - Ci ha pensato lo stesso Yaya Touré, però, a sbugiardare l'agente: "Di recente c'è stata un po' di confusione sul mio futuro. Voglio chiarire che amo il calcio e ho ancora voglia di giocare per qualche altro anno. Sto cominciando a prepararmi per diventare allenatore, ma fare l'allenatore a tempo pieno non è nei miei pensieri adesso. E non preoccupatevi: quando sarà arrivato il momento, annuncerò ufficialmente il mio pensionamento, da solo!".

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2

I am now ready and focused to take new challenges in playing football!

And don’t worry once the time has come, I will announce my retirement personally and officially by myself!!

2/2

— Yaya Touré (@YayaToure) 12 maggio 2019