Addio Maradona. Continua la veglia di Buenos Aires mentre proseguono le indagini

Un fiume di gente in strada a Buenos Aires. Anche ora, ogni ora: nella capitale argentina continua la veglia al feretro di Diego Armando Maradona. Così tanta gente è accorsa per l’ultimo omaggio al Pibe de Oro che il presidente Fernandez è finito sotto accusa per presunte violazioni della Costituzione. Per aver consentito questo commiato pubblico, in barba al distanziamento e alla situazione drammatica di un Paese già messo in ginocchio dalla pandemia. Così tanti hanno voluto dire addio a Diego che sono nati tafferugli e disordini, e lo stesso presidente ha pubblicamente criticato la polizia per il modo in cui ha gestito i disordini.

Continua l’indagine. Se in strada la gente saluta il suo campione, nelle procure si lavora per capire cosa è successo. Per verificare se le accuse dell’avvocato Morla sui ritardi dei soccorsi hanno un fondo di verità. Pare di no, anche se ci sono ancora misteri da chiarire, a partire dalle ore che hanno preceduto il decesso, nelle quali Maradona non è stato seguito come avrebbe dovuto. Qui gli ultimi sviluppi. Mentre in Italia si continua a ricordare Diego, al quale la prossima settimana sarà intitolato lo stadio San Paolo, e ciascuno lo fa dal suo punto di vista. Spesso e volentieri, con qualche parola di troppo.