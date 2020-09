Borja Valero torna a casa: lo spagnolo di nuovo a Firenze, manca solo l'annuncio

Un affare di mercato che ha tutti i sapori di un ritorno a casa. È quello che riporta Borja Valero a Firenze e alla Fiorentina. Manca solo l'ufficialità, dopo le visite mediche sostenute nella giornata da poco conclusa. Un ritorno festeggiato dal centrocampista classe '85, che dopo l'avventura all'Inter vestirà di nuovo il viola, il colore indossato nella sua carriera da calciatore. Ma celebrato anche dalla famiglia, in un tripudio di gigli e magliette della Fiorentina: qui il racconto dei colleghi di FirenzeViola. Perché Borja, a Firenze, è di casa. Con qualche anno in più e qualche chilometro in meno nelle gambe. Conte lo chiamava Santo, in Toscana lo chiamano Sindaco. E sono pronti a farlo di nuovo.