Caos Lazio, la Procura sente il medico Pulcini. Intanto Immobile prova a raggiungere la Nazionale

vedi letture

La Lazio continua ad essere sotto esame. Della Procura federale, ma pure della Procura della Repubblica di Avellino. Al centro della questione, in entrambi i casi, c’è ancora il caso tamponi, con i risultati dei test e la gestione dei casi di positività al centro dell’indagine. Quella di ieri è stata un’altra giornata importante, nel processo per arrivare alla verità. In attesa dei risultati sui tamponi riprocessati (con particolare attenzione a quelli di Immobile Strakosha e Leiva) che arriveranno entro i prossimi 4 giorni, la Procura Federale ha interrogato il responsabile sanitario biancoceleste Ivo Pulcini, per capire soprattutto se ci sia stata o meno una violazione del protocollo. Al termine dell’audizione ha parlato l’avvocato Gian Michele Gentile, che si è detto tranquillo dopo che il suo assistito ha fornito i chiarimenti richiesti.

Intanto, proprio Ciro Immobile potrebbe presto tornare protagonista anche sul campo. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo tampone per l’attaccante della Lazio e in caso di esito negativo potrebbe raggiungere il ritiro della Nazionale italiana per provare ad essere in campo nella sfida contro la Polonia.