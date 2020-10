Champions, Inter nel Gruppo B: non solo Real, sorteggio ricco di insidie per i nerazzurri

Poteva decisamente andare meglio all'Inter di Antonio Conte che al sorteggio Champions di Ginevra partiva dalla seconda fascia. Come prima pescata l'urna ha accoppiato i nerazzurri al Real Madrid di Zinedine Zidane, mentre dalla terza e quarta fascia sono uscite rispettivamente Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach, non propriamente squadre morbide. Qualitativamente, però, l'Inter ha tutte le carte in regola per passare senza particolari problemi il Gruppo B.

