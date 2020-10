Dimenticare Napoli e pensare al futuro. L'Atalanta di Gasperini ci riprova in Champions League

Dimenticare in fretta la brutta sconfitta contro il Napoli e pensare al futuro. Un futuro che per l'Atalanta si chiama Champions League. Gian Piero Gasperini è motivato per l'esordio stagionale nella massima competizione europea contro il Midtjylland e in conferenza stampa avverte: "Incontreremo una squadra con grande entusiasmo, ma noi dobbiamo mettere la stessa voglia di sempre". Insomma, il pensiero è chiaro, così come chiara è la voglia di cancellare prima possibile il passo falso del San Paolo. Una gara - quella col Midtjylland - da non sbagliare, come ha tenuto a sottolineare più volte il tecnico nerazzurro: "Sono già partite che contano e sono importanti subito".

Lo farà con una rosa tendenzialmente al gran completo, nella quale c'è anche l'ormai recuperato Josip Ilicic. Lo sloveno è uno degli uomini più attesi, così come atteso protagonista è Remo Freuler, compagno di conferenza stampa dello stesso Gasperini: "La partita col PSG? L'ho rivista, ma oggi pensiamo al Midtjylland", ha detto il centrocampista. Idee chiare.