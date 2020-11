Focolaio Roma, ci sono altri tre positivi. Per Pellegrini e Spinazzola niente Nazionale

vedi letture

Altri tre casi di Covid alla Roma dopo la positività di Edin Dzeko. Sono Santon, Fazio e Pellegrini, con il nazionale italiano che quindi non potrà raggiungere Coverciano per il ritiro. Invece arriva l'idoneità per per Diawara e Calafiori.

Così la situazione dei nazionali giallorossi è pensando che Pellegrini non potrà rispondere a Mancini, così come Spinazzola seppur per motivi differenti.