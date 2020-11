Goleada Spagna, vince anche la Francia: tutti i risultati e le classifiche di Nations League

vedi letture

Al Portogallo non basta battere la Croazia, perché vince anche la Francia, che trionfa nel girone. Mentre la Germania cade contro una Spagna in formato deluxe. In Lega C, il Montenegro conquista la promozione, mentre dalla Lega D saliranno Far Oer e Gibilterra. Ecco tutti i risultati e le relative classifiche delle gare di Nations League giocate martedì sera.

LEGA A

CROAZIA-PORTOGALLO 2-3 - 29' e 65' Kovacic (C), 52' e 90' Ruben Dias (P), 60' Joao Felix

FRANCIA-SVEZIA 4-2 - 5' Claesson (S), 16' e 59' Giroud (F), 36' Pavard (F), 88' Quaison (S), 90+5' Coman (F)

SPAGNA-GERMANIA 6-0 - 17' Morata, 33', 55' e 71' Ferran Torres, 38' Rodri, 89' Oyarzabal

Classifiche

Gruppo 1

Italia 9

Olanda 8

Polonia 7

Bosnia 2

Gruppo 2

Belgio 12

Danimarca 10

Inghilterra 7

Islanda 0

Gruppo 3

Francia 16

Portogallo 13

Croazia 3

Svezia 3

Gruppo 4

Spagna 11

Germania 9

Ucraina 6

Svizzera 3

LEGA C

LUSSEMBURGO-AZERBAIGIAN 0-0

MONTENEGRO-CIPRO 4-0 - 14' Jovetic, 25' e 28' Boljevic, 60' Mugosa

Classifiche

Gruppo 1

Montenegro 13

Lussemburgo 10

Azerbaigian 6

Cipro 4

Gruppo 2

Macedonia del Nord 9

Armenia 8

Georgia 6

Estonia 2

Gruppo 3

Slovenia 13

Grecia 11

Kosovo 2

Moldavia 1

Gruppo 4

Bielorussia 10

Albania 8

Lituania 5

Kazakistan 4

LEGA D

ANDORRA-LETTONIA 0-5 - 6' Cernomordijs, 57' e 60' Ikaunieks, 70' Gutkovskis rig., 90' Raimonds rig.

GIBILTERRA-LIECHTENSTEIN 1-1 - 17' aut. Brandle (G), 44' Noah Frick (L)

MALTA-FAR OER 1-1 - 54' Guillamier, 70' Jonsson

Classifiche

Gruppo 1

Far Oer 12

Malta 9

Lettonia 7

Andorra 2

Gruppo 2

Gibilterra 8

Liechtenstein 5

San Marino 2