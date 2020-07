I presidenti della A e i diritti tv: un pranzo per discuterne. Tutto rinviato al 28 luglio

vedi letture

Prossimo appuntamento, il 28 luglio. La fronda della Serie A, guidata da Aurelio De Laurentiis, studia il da farsi sui diritti tv. Un pranzo tra molti dei presidenti dei 20 club del massimo campionato, tutti invitati in quel di Roma dal patron del Napoli, ma con qualche assenza (Juve in primis). In ballo, il presente e il futuro: da un lato, come gestire le residue spettanze di questa stagione. E poi, la media company che è da tempo nei programmi di Via Rosellini, con almeno sei fondi interessati. "Lavoriamo tutti per il bene della Lega", ha dichiarato al termine del pranzo il numero uno della Samp, Ferrero. Summit interlocutorio, però: se ne riparlerà, appunto, fra sette giorni. Quando saranno ormai state presentate le proposte vincolanti dei vari soggetti, e si discuterà molto in concreto del da farsi.