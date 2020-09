Ibra e Tonali, i due volti del nuovo Milan: il regista del Brescia è a un passo dai rossoneri

Da un lato Zlatan Ibrahimovic, dall'altro Sandro Tonali. Un classe '81 e un 2000. Il primo ha ufficialmente rinnovato col Milan, il secondo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore rossonero: mancano visite e firma, ma il clamoroso sorpasso sull'Inter (che si è defilata) è diventato realtà. E il regista in arrivo dal Brescia racconta, ancora più di Ibra, il progetto rossonero: perché i due sembrano opposti, ma in realtà non lo so. Lo svedese è il gigante che deve guidare una banda di giovani speranze, Tonali ne è l'espressione più evidente. Il Milan ha trovato l'accordo con lui e col Brescia: ha pesato tanto anche Maldini, che dopo Theo Hernandez ha confermato quanto avere una leggenda come dirigente possa aiutare anche nelle trattative. È la scelta giusta per entrambi? Lo dirà soltanto il tempo, ma il Milan ha bisogno di porre le basi per il futuro e Tonali di un ambiente dove crescere al meglio.