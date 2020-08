Il 2° acquisto stagionale dell'Inter: Alexis Sanchez si libera dallo United e firma un triennale

Le primissime indicazioni in tal senso sono arrivate intorno all'ora di pranzo. Quando l'Inter ha comunicato la propria lista per l'Europa League alla UEFA in cui era presente anche Alexis Sanchez. Il precedente accordo col Manchester United prevedeva la permanenza del cileno fino alla gara col Getafe compresa, ma la sua presenza nell'elenco definitivo ha fin da subito lasciato intendere come la trattativa ulteriore con i Red Devils stesse prendendo i giusti binari. E infatti così è stato, con le indiscrezioni a riguardo che hanno iniziato a far capolino nelle prime ore del pomeriggio.

Sanchez sarà tutto dell'Inter. Ingaggio top, ma niente spesa per il cartellino - Inizialmente la trattativa si era incagliata su binari che sembravano morti. Lo United chiedeva fra i 15 ed i 20 milioni per il cartellino, ma evidentemente era solo una strategia, uno sparare alto per portare a casa il più possibile. Alla fine però l'hanno spuntata l'Inter, Marotta, Ausilio e probabilmente pure Antonio Conte: in serata infatti il Nino Maravilla ha trovato l'accordo col Manchester United per liberarsi in maniera consensuale dal precedente vincolo. In questo modo l'Inter potrà acquistare il cileno a zero, facendogli firmare un ricco triennale da 7 milioni di euro netti a stagione (Lukaku ed Eriksen, i più pagati, ne prendono 7,5). Cosa ci guadagna lo United? Semplice: risparmia al lordo oltre una cifra compresa fra i 20 ed i 25 milioni di euro dello stipendio che il giocatore percepiva in Inghilterra.