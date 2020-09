Il Barça riattiva il "piano Lautaro". E intanto Godin si appresta a salutare l'Inter

Il Barcellona riattiva il "piano Lautaro Martinez", per questo gli agenti del 'Toro' sono arrivati in Italia. Le due società, d'altronde, hanno riniziato a parlarsi, con l'attaccante argentino che in casa blaugrana è tornato fortemente di moda. Due, dunque, le opzioni possibili per il futuro dell'ex Racing in questo momento: rinnovo con l'Inter con importante adeguamento salariale o cessione al Barça, anche se la 'Beneamata' resta ferma sulla sua posizione: per Lautaro servono 80-90 milioni di euro, oltre a contropartite tecniche.

Intanto, chi lascerà sicuramente Milano è Diego Godin, a cui mister Conte in persona ha comunicato la volontà di non puntare più sul suo profilo dopo appena un anno dal suo arrivo. In prima fila per il centrale uruguaiano c'è il Cagliari, ma solo col contributo del club nerazzurro la società del patron Giulini potrebbe definire l'operazione. Occhio, sullo sfondo, anche alle piste Fiorentina e Rennes