Retroscena Godin, via libera alla cessione dopo un confronto con Conte: il punto sul futuro

Diego Godin al centro del mercato. Il difensore uruguaiano è alla ricerca di squadra e il via libera un anno dopo il suo ingaggio a parametro zero è arrivato dopo un confronto con l'allenatore Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter ha molto apprezzato il suo atteggiamento nelle battute finali della passata stagione, l'ha schierato più volte, ma per il nuovo campionato cerca un centrale di difesa con caratteristiche diverse. E l'ha comunicato anche allo stesso giocatore, dopo un confronto che ha voluto lo stesso Godin per chiarire la sua posizione.

Dove può andare? In prima fila c'è il Cagliari, che ieri ha incontrato l'avvocato del difensore uruguaiano e s'è informato sui costi dell'operazione. Godin ha con l'Inter altri due anni di contratto a poco meno di sei milioni di euro netti a stagione e solo col contributo del club nerazzurro la società di patron Giulini potrebbe definire l'operazione. Più di un sondaggio negli ultimi giorni anche da parte della Fiorentina, mentre in Francia Godin piace molto al Rennes.

Futuro tutto da scrivere, quindi: il Cagliari è in pole ma ad oggi l'unica certezza è che l'ex capitano dell'ex Atletico Madrid non rientra nei piani di Antonio Conte.