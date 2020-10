Il Crotone gioca a viso aperto, ma col Cagliari arriva il quarto ko stagionale

Tanto bel gioco, soprattutto nel momento più complicato. La sconfitta fa male, anche se il Crotone sa benissimo che le armi per potersi difendere in A ci sono e sono belle affilate. La squadra di Stroppa ha dimostrato tanto coraggio, Messias e Simy sono in forma e possono creare parecchi pericoli agli avversari di turno. Unico appunto per l'attaccante nigeriano che dovrà cercare in tutti i modi di essere più concreto dentro l'area di rigore.

Il tecnico dei pitagorici dovrà cercare di ripartire dalle certezze, quello spirito di squadra messo in mostra nella sfida della Sardegna Arena. Nel frattempo i rossoblù devono cercare di migliorare alcuni aspetti, soprattutto in fase difensiva: 15 gol subiti a partita sono davvero troppi, per ottenere la salvezza sarà necessario blindare meglio il reparto difensivo.