Il Milan va ai sedicesimi, il Napoli ancora no. Roma prima: tutti i risultati e le classifiche di EL

Sorride anche in Europa League il Milan che con la vittoria contro il Celtic ha staccato il pass per i sedicesimi di finale. Non può dire lo stesso il Napoli, fermato sull'1-1 dall'AZ Alkmaar in Olanda, con Mertens che non è bastato per prendere i tre punti. Di seguito tutti i risultati della serata e le classifiche dopo la quinta giornata della fase a gironi:

GRUPPO A

Cluj-CSKA Sofia 0-0

Roma-Young Boys 3-1 (34' Nsame (YB), 44' Borja Mayoral (R), 59' Calafiori (R), 81' Dzeko (R))

La classifica del Gruppo A

Roma 13

Young Boys 7

Cluj 5

CSKA Sofia 2

GRUPPO B

Molde-Dundalk 3-1 (31' Eirem, 40' Omoijuanfo, 67' Ellingsen, 94' Flores)

Arsenal-Rapid Vienna 4-1 (10' Lacazette, 18' Mari, 44' Nketiah, 47' Kitagawa (RV), 66' Rowe)

La classifica del Gruppo B

Arsenal 15

Molde 9

Rapid Vienna 6

Dundalk 0

GRUPPO C

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3 (22' Diaby (BL), 26' Kamara (N), 32' Dragovic (BL), 47' Ndoye (N), 51' Baumgartlinger (BL))

Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 3-0 (31' Sima, 36' Stanciu, 85' Sima)

La classifica del Gruppo C

Slavia Praga 12

Bayer Leverkusen 12

Nizza 3

Hapoel Beer Sheva 3

GRUPPO D

Rangers-Standard Liegi 3-2 (6' Lestienne (SL), 39' Goldson (R), 41' Cop (SL), 45' Tavernier (R), 63' Arfield (R))

Benfica-Lech Poznan 4-0 (36' Vertonghen, 57' Nunez, 58' Pizzi, 90' Weigl)

La classifica del Gruppo D

Glasgow Rangers 11

Benfica 11

Lech Poznan 3

Standard Liegi 3

GRUPPO E

Granada-PSV 0-1 (39' Malen)

Omonia-PAOK 2-1 (9' Kakoulis (O), 39' Tzolis (P), 84' Gomez (O))

La classifica del Gruppo E

Granada 10

PSV 9

PAOK 5

Omonia 4

GRUPPO F

AZ-Napoli 1-1 (6' Mertens (N), 54' Martins Indi))

Real Sociedad-Rijeka 2-2 (37' Velkovski, 69' Bautista (RS), 74' Loncar, 79' Monreal (RS))

La classifica del Gruppo F

Napoli 10

AZ Alkmaar 8

Real Sociedad 8

Rijeka 1

GRUPPO G

Zorya-Leicester 1-0 (84' Admanesh)

AEK-Braga 1-4 (8' Tormena, 10' Esgaio, 31' Nelson Oliveira, 45' Horta, 83' Galeno)

La Classifica del Gruppo G:

Leicester 10

Braga 10

Zorya 6

AEK 3

GRUPPO H

Lille-Sparta Praga 2-1 (71' Krejci, 80' Yilmaz, 85' Burak Yilmaz)

Milan-Celtic 4-2 (7' Rogic, 14' Edouard, 24' Calhanoglu, 26' Castillejo, 50' Hauge, 82' Diaz)

La Classifica del Gruppo H

Lille 11

Milan 10

Sparta Praga 6

Celtic 1

GRUPPO I

Sivasspor-Villarreal 0-1 (75' Chukwueze)

Qarabag-Maccabi Tel Aviv 1-1 (22' Cohen su rig, 37' Romero)

La classifica del Gruppo I

Villarreal 13

Maccabi Tel Aviv 8

Sivasspor 6

Qarabag 1

GRUPPO J

Anversa-Ludogorets 3-1 (20' Hongla, 53' Despodov, 72' De Laet, 86' Benson)

LASK-Tottenham 3-3 (42' Michorl, 45' Bale, 55' Son, 84' Eggestein, 86' Dele Alli, 93' Karamoko)

La classifica del Gruppo J

Anversa 12

Tottenham 10

LASK 9

Ludogorets 0

GRUPPO K

Feyenoord-Dinamo Zagabria 0-2 (45'+5' Petkovic, 52' Majer)

CSKA Mosca-Wolfsberg 0-1 (22' Vizinger)

La classifica del Gruppo K:

Dinamo Zagabria 11

Wolfsberg 7

Feyenoord 5

CSKA Mosca 3

GRUPPO L

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Gent-Slovan Liberec 1-2 (32' Mara, 55' Yusuf, 59' Yaremchuk)

La classifica del Gruppo L

Hoffenheim 13

Stella Rossa 10

Slovan Liberec 6

Gent 0