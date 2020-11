Il pomeriggio no del Sassuolo. De Zerbi non fa drammi e non fissa obiettivi

Un 3-0 che non lascia appelli al Sassuolo, che perde pesantemente contro una grande Inter e si ridimensiona dopo un bellissimo avvio di stagione. Male tutta la squadra, soprattutto però Consigli e Chiriches, con il difensore uscito anche per infortunio. Attacco sterile, orfano di Caputo ancora una volta, con Boga e Berardi assenti ingiustificati nel pomeriggio del Mapei Stadium.

Il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi però non fa drammi e sa che per "diventare grandi, bisogna anche cadere a volte". Adesso l'allenatore dovrà far sì che la sconfitta contro l'Inter serva da lezione ai suoi ragazzi che dovranno imparare dagli errori commessi. Lo stesso De Zerbi non fissa gli obiettivi, il Sassuolo non deve pensare alla classifica ma soltanto ad andare in campo per vincere.