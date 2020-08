Il valzer delle panchine: Udinese e Torino si sistemano. Parma e Genoa a lavoro

Giornata importante per il futuro di diverse panchine di Serie A. Il Torino, dopo l'addio a Moreno Longo, ha scelto e contrattualizzato il suo nuovo allenatore, che sarà Marco Giampaolo. L'ex Milan nella giornata di ieri si è incontrato con i rossoneri per sancire la risoluzione, quindi faccia a faccia con Cairo per definire piani e futuro. Col Torino, Giampaolo e il suo staff hanno firmato un biennale con opzione per la terza stagione.

Oltre al Torino, anche l'Udinese ha definito l'allenatore del prossimo anno, che sarà ancora Luca Gotti. Dopo la freddezza dei giorni scorsi, l'incontro di ieri ha fugato i dubbi con Gotti che siederà ancora sulla panchina della Dacia Arena.

Quindi il Genoa: detto dell'arrivo in dirigenza di Daniele Faggiano, in panchina ci sarà un cambio dopo Davide Nicola. I nomi caldi al momento sono due: il primo è quello di Rolando Maran, ex Cagliari. L'altro è quello di Vincenzo Italiano oggi allo Spezia. Decisamente defilato, invece, Roberto D'Aversa, il cui futuro al Parma è ancora da scrivere. L'attuale allenatore e la società si incontreranno nei prossimi giorni, dovesse esserci una separazione potrebbe scaldarsi la pista Walter Mazzarri.