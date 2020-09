Inizia l'era del Guerriero Vidal. "Voglio vincere tanto". E prende la numero 22

Oggi primo giorno in campo per Arturo Vidal, doppia seduta d'allenamento agli ordini di Antonio Conte ad Appiano Gentile. Ha ritrovato l'allenatore e anche l'amico e connazionale Alexis Sanchez. E' arrivata infatti l'ufficialità da parte del club nerazzurro: "Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona.

2️⃣2️⃣ | NUMERO Ecco il numero di maglia scelto da @kingarturo23! Personalizza la tua Home Jersey qui 👉 https://t.co/LcfjMZ7JiC pic.twitter.com/CSaVY2fJ7j — Inter (@Inter) September 22, 2020

Da oggi, Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Diventa il sesto cileno della storia dell'Inter: il primo, con l'1+8, fu Ivan Zamorano, altro combattente nato. Dopo di lui David Pizarro, Luis Jimenez, Gary Medel. E Alexis Sanchez, che ritrova in nerazzurro".

👀 | VIDAL CAM Abbiamo seguito ogni attimo del primo allenamento di Vidal all'Inter 👇 pic.twitter.com/l5rhOcaay9 — Inter (@Inter) September 22, 2020

Arturo Vidal saluta la sua nuova squadra su Instagram, ritratto di una immagine della sua firma con l'Inter al fianco di Steven Zhang: "Ho intrapreso questa nuova avventura con grande entusiasmo. Grazie all'Inter per credere in me, grazie al club e ai miei nuovi compagni per questo caloroso benvenuto. Speriamo di vincere tanto tutti insieme. Forza Inter".