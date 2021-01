Juventus a caccia di una quarta punta: la pista più plausibile è quella che porta a Pellè

vedi letture

Potrebbe essere Graziano Pellè la quarta punta chiesta da Andrea Pirlo per la seconda parte di stagione della Juventus. Da quattro anni e mezzo in Cina, l'attaccante italiano classe '85 è in scadenza di contratto con lo Shandong Luneng ed è pronto a rientrare in Italia da svincolatol Al momento l'opzione più concreta è la Juventus, società al momento in vantaggio anche sugli altri due club interessati: Inter e West Ham.