tmw Il punto sul futuro di Pellè: l'interesse della Juventus, l'Inter e quello del West Ham

Scade oggi il contratto con lo Shandong Luneng. Le big italiane studiano con attenzione il nome del trentacinquenne pugliese, in Inghilterra ci sono gli Hammers

L'Italia non ha mai dato la chance della vita a Graziano Pellè. Trentacinque anni, cresciuto al Lecce, ha girato poi tra Catania, Crotone e Cesena in cerca di una casa e di una dimensione. Che è stata l'Olanda, prima, l'Inghilterra poi e da quattro anni e mezzo la Cina. Un rigore sbagliato all'Europeo una scure che troppo a lungo è stata sul centravanti pugliese. Che adesso, oggi, vedrà scadere il suo contratto con lo Shandong Luneng. Dal luglio del 2016 in Cina, il governo ha deciso di tagliare gli ingaggi e di bloccare di fatto stipendi importanti per i giocatori in entrata o per i nuovi contratti. Questo porterà a una diaspora di tanti campioni, tra cui Pellè, il cui futuro potrebbe essere di nuovo in Italia.

La Juventus, l'Inter e il West Ham La Juventus cerca una punta di fisico, d'area, d'esperienza, che abbia giocato un calcio internazionale e che possa accettare il ruolo di vice Morata. Perché lo spazio, come garantisce la stagione di Andrea Pirlo e della sua Juve, c'è sempre, in una formazione che ruota spesso gli effettivi e con tante gare ravvicinate. Pellè è uno dei nomi che la Juve sta valutando con maggior attenzione, anche per la situazione contrattuale favorevole. E poi c'è l'Inter, per lo stesso identico motivo. Calendario escluso, chiaro, perché la formazione nerazzurra è fuori dalle Coppe, ma Antonio Conte vuole un vice Lukaku che risponda alle caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche di Pellè. Non ultima, in Inghilterra le stagioni con il Southamtpton non sono state scordate dal West Ham: gli Hammers cercano un nome come la punta in scadenza con lo Shandong Luneng. All'ultimo contratto, all'ultimo salto importante della carriera.