Kolarov c'è, Vidal sembra Godot ma arriverà e Lautaro è al centro: la nuova Inter prende forma

Ora l'unico dubbio su Aleksandar Kolarov sarà quello sulla posizione in cui schierarlo. In attesa di Arturo Vidal, l'Inter abbraccia un rinforzo di esperienza e duttilità. Conclusa la sua seconda esperienza nella Capitale, il laterale serbo lascia la Roma per 1,5 milioni di euro più bonus e firma un contratto annuale con opzione per un altro anno. Terzo di difesa o esterno di centrocampo? Lo dirà il campo.

Attesa Vidal. Che si allena in gruppo a Barcellona e non ha ancora definito l'addio ai blaugrana. Sembra Godot, ma alla fine dovrebbe arrivare. Il percorso inverso, invece, non lo farà Lautaro Martinez: l'argentino è al centro del progetto nerazzurro, sul piatto c'è un ricco rinnovo di contratto. E, nell'instant team che l'Inter sta costruendo, il Toro rappresenta la meglio gioventù di Conte. Per provare, comunque, a vincere.