L'Atalanta batte il Liverpool dopo 64 partite consecutive in casa: 2-0 e ritorno di Ilicic

L'Atalanta espugna Anfield per 0-2, vincendo contro il Liverpool e rilanciando la propria candidatura verso la seconda posizione in classifica nel girone. Con questa vittoria i nerazzurri sono almeno in Europa League con due turni di anticipo sul finire del girone. Incredibilmente senza voto Gollini, mentre ritorna finalmente Josip Ilicic in gol dopo otto mesi e mezzo.

Gasperini è entusiasta dopo la vittoria, mentre Ten Hag un bel po' meno, perché vorrebbe rimanere in Champions League anche dopo dicembre. L'Atalanta in compenso è la seconda squadra a battere il Liverpool ad Anfield in Champions dopo la Fiorentina, mentre il Liverpool cade dopo 64 partite utili consecutive.