Ajax, Ten Hag: "Non ci basta l'Europa League, vogliamo restare in Champions"

Non si accontenta Erik Ten Hag dopo il 3-1 dell'Ajax sul Midtjylland che vale la qualificazione matematica almeno in Europa League mentre per il secondo posto nel girone sarà duello con l'Atalanta, che stasera ha battuto 2-0 il Liverpool ad Anfield: "Non siamo soddisfatti di questo - ha dichiarato nel post partita il tecnico dei lancieri - vogliamo di più. Vogliamo rimanere in Champions League anche dopo l'inverno".