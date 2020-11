La gara perfetta dell’Udinese: Gotti respira con un punto al Mapei

Gianni Brera sarebbe stato entusiasta. Luca Gotti forse non si spingerebbe a tanto, ma comunque esce imbattuto dal tempio di provincia che tale forse non è più del Sassuolo. Al Mapei, l’Udinese strappa uno 0-0 frutto di un progetto tecnico-tattico molto lucido e ragionato: primo non prenderle. I friulani ci riescono, affidandosi a una difesa molto solida dove brilla Becao e all’onnipresenza di De Paul, giocatore di maggior classe e anche disponibilità al sacrificio tra i bianconeri. La svolta in classifica non arriva, un punto in più sì: al cospetto di chi sognava la vetta, non è poco. E Gotti si gode il carattere della sua squadra.