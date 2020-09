Luis Suarez è il grande favorito per l'attacco della Juve: prossima settimana decisiva

Avanti tutta per Luis Suarez alla Juventus. Il 'Pistolero' ha un accordo totale coi bianconeri sulla base di un biennale da 10 milioni di euro netti per le prossime due stagioni e, intanto, il suo entourage continua a lavorare anche per strappare una ricca buonuscita al Barcellona. Il club catalano, dal canto suo, non vorrebbe concedergli l'intero ingaggio per il 2020-2021, ma intende comunque liberarsi quanto prima sia di lui che di Vidal. Ecco perché l'ex Liverpool e Ajax questo sabato si è allenato lontano dal gruppo proprio insieme al centrocampista cileno, a un passo dall'Inter, con la Serie A in testa e un ultimo ostacolo da aggirare.

Quale? L'esame B1 di italiano, che il centravanti uruguayano dovrà sostenere durante la prossima settimana per ottenere il passaporto italiano e poter giocare nel nostro massimo campionato da comunitario. "Nessuno mi toglierà la fiducia", ha scritto in queste ore proprio Luis Suarez su Instagram. La Juve lo aspetta ma al contempo ha fretta di chiudere, senza abbandonare quindi le piste Edin Dzeko ed Edinson Cavani. I lettori di TMW, riguardo al dopo-Higuain, hanno però le idee chiare, chiarissime: Luis Suarez è il 9 prescelto col 60% dei voti nel nostro sondaggio.