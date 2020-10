Morata show, il debutto promosso di Pirlo in Champions: buona la prima, 2-0 alla Dinamo Kiev

Un girone non impossibile iniziato per la Juventus nel modo giusto, ovvero con il 2-0 sul campo della Dinamo Kiev . Sin dal sorteggio questa era considerata la trasferta crocevia per il passaggio del turno, considerato che l'altra è in Ungheria contro il Ferencvaros che in serata ha poi per 5-1 a Barcellona al Camp Nou contro Messi e compagni. Esame passato per la Juventus, con le pagelle di Tuttomercatoweb.com che vanno a premiare Alvaro Morata migliore in campo con 7.5.