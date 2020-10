Chiesa raggiante per l'esordio in Champions e la vittoria: "Sensazioni da brividi"

vedi letture

La Juve parte con il piede giusto in Champions League. I bianconeri vincono 2-0 a Kiev grazie alla doppietta realizzata nella ripresa da Alvaro Morata. Ai microfoni di Juventus Tv, Federico Chiesa ha commentato la partita: "È stato un match fantastico sotto tutti i punti di vista. Volevamo questa vittoria dopo una prova non di livello, eravamo determinati a portare a casa i tre punti su un campo difficile. Per me era la prima volta in Champions, ma i compagni mi hanno fatto capire che oggi si doveva solo vincere. I senatori mi hanno insegnato subito che quella di oggi era come una finale".

Inserimento: "Il gol oggi è mancato per poco ma arriverà prima o poi. Sono felice per la prestazione, io mi sono messo a disposizione. Ho fatto pochi allenamenti ma credo di essere entrato nei meccanismi: il calcio di Pirlo è veloce, offensivo e con cambi di gioco. La sensazione della Champions? Brividi".