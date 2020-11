Si pensa già all'estate, Ronaldo sul mercato per 100 milioni? Intanto va in Portogallo

Cristiano Ronaldo potrebbe essere messo sul mercato a giugno per una cifra vicina ai cento milioni di euro, come spiega Sport. Intanto la Juventus comunque continua a godersi il suo miglior giocatore, finito comunque in Portogallo dopo la positività al Covid di un mese fa. Chi invece non è andato in Nazionale ha beneficiato di tre giorni di riposo.