Suarez, toccata e fuga per ottenere il certificato B1 di italiano. Juve ancora nei suoi pensieri

Luis Suarez si è allenato in mattinata alla Ciutat Esportiva del Barcellona, agli ordini di Ronald Koeman in attesa che la sua situazione si sblocchi. L'uruguayano è libero di trovarsi una nuova sistemazione ma il suo ingaggio e la crisi economica globale rende difficile una sua collocazione. Al punto che prende spazio l'ipotesi di una sua permanenza, considerando anche le difficoltà dei catalani ad intervenire sul mercato. Per la gioia di Lionel Messi che fra le (tante) cose che non ha gradito dalla gestione Bartomeu c'è anche quella di aver letteralmente scaricato alcuni giocatori che sono stati importanti per la causa, come il Pistolero.

Nel dubbio, comunque, Suarez è volato in Italia dove si è recato a Perugia per sostenere l'esame di italiano di livello B1, necessario per chi vuole richiedere la cittadinanza italiana. Esame superato e al termine di esso gli è stato rilasciato un certificato di competenza elementare in italiano come lingua straniera.

A prescindere da come finirà la questione relativa il centravanti della Juventus, con i bianconeri che hanno estrema urgenza di un "9" e stanno virando su Dzeko o Milik, Suarez si è mosso per aprirsi nuove opportunità future. Attenzione all'indizio lanciato da Intervistato da Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori di Suarez, che ha parlato all'Ansa dell’esame dell’uruguaiano: “Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana per la prova sostenuta, Suarez ha pensato a una che potete ben immaginare”, ha detto . E alla domanda se la città fosse Torino il docente ha risposto con un sorriso: "Io non l'ho detto...".