Tutti gli italiani in Nations League di oggi: Freuler e Kulusevski a segno

Nella giornata di oggi diversi i giocatori della Serie A che sono scesi in campo con le rispettive nazionali. Per la Juventus protagonisti Cristiano Ronaldo e Rabiot, che si sono affrontati in Portogallo-Francia e Kulusevski partito titolare e a segno con la sua Svezia contro la Croazia di Perisic e Pasalic, entrato nella ripresa. Nella Svizzera spazio a Rodriguez del Torino e Freuler dell'Atalanta, che è andato a segno contro la Spagna, nella quale Fabian Ruiz del Napoli è partito titolare mentre il bianconero Morata è subentrato dalla panchina nel secondo tempo senza però trovare il gol. Novanta minuti in campo invece per Marusic della Lazio con il suo Montenegro, per Malinovsky dell'Atalanta con l'Ucraina contro la Germania e per Ekdal della Sampdoria con la Svezia.