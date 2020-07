Quanto è fallimentare la stagione dell'Inter?

C'è chi esagera, sostenendo che i 12 milioni di euro dello stipendio di Antonio Conte siano buttati. Da un punto di vista meramente di classifica, forse non ci sono tutti i torti. La realtà è che l'Inter però è già qualificata in Champions da qualche mese, invece di doversi ridurre al lumicino nell'ultimo quarto d'ora, come nella scorsa stagione contro l'Empoli. E, in più, è ancora in corsa per un'Europa League che, Manchester United e Roma a parte, potrebbe anche essere alla portata della formazione di Antonio Conte.

Quanto è fallimentare attualmente la stagione? Dipende se c'è l'intenzione di alzare un trofeo, oppure dare continuità. L'Inter per la terza volta di fila giocherà la Champions, potrà puntare su giocatori migliori, avrà un bilancio discreto e Suning potrà aumentare la forza del marchio, sperando di dare fastidio alla Juventus nella prossima stagione. Certo, puoi anche non prendere Conte per arrivare quarto, terzo o secondo. Però c'è una sola squadra vittoriosa all'anno, a meno di non voler vincere la Champions League.

Insomma, nell'isterismo della Serie A e del calcio, in generale, Antonio Conte non può essere completamente soddisfatto della sua stagione. Però non c'è nemmeno da strapparsi i capelli. Bisognerebbe avere equilibrio, esercizio difficile nel calcio. Ma in quel caso non si darebbero 12 milioni a un allenatore.