© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di Aaron Hickey, giovane prodigio in forza all'Heart of Midlothian e autore della rete decisiva nell'ultimo derby di Edimburgo: trattasi di un terzio sinistro capace di coprire con facilità tutta la corsia, risultando quasi un attaccante aggiunto quando la squadra attacca. Per avvicinarlo ad un giocatore che ben conosce la Scozia, potremmo dire che assomiglia al laterale dell'Arsenal Tierney. Il giocatore, classe 2002, è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 4 mesi e il Manchester City di Guardiola starebbe pensando di anticipare la concorrenza e aggiungerlo alla rosa dell'iberico.

Nome: Aaron Hickey

Data di nascita: 10 giugno 2002

Nazionalità: scozzese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Standard Liegi

Assomiglia a: Sergio Conceicao