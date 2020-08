Un talento al giorno, Abdulkadir Omur: un piccolo Emre, ha già conquistato il Milan

Il Milan sta puntando il centrocampista offensivo del Trabzonspor, il turco Abdulkadir Omur. L’operazione non è chiusa, ma il giocatore piace molto. In Turchia è considerato un giocatore di grande qualità, un talento pronto a sbocciare: fece il suo esordio in Prima Squadra ad appena 16 anni, dichiarando di lì a poco di ispirarsi ad Iniesta. Un gioiellino capace di fare anche quattro gol e tre assist nell'ultima stagione, conquistando di conseguenza le attenzioni di svariati club europei. Tatticamente parliamo di un centrocampista non forte fisicamente (168 centimetri per 62 kg), ma molto bravo dal punto di vista tecnico, nella tradizione dei vari Emre Belozoglu e Calhanoglu.

Nome: Abdulkadir Omur

Data di nascita: 25 giugno 1999

Nazionalità: turco

Squadra: Trabzonspor

Ruolo: centrocampista

Assomiglia a: Emre Belozoglu