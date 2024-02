Ufficiale Montella vede un suo nazionale scegliere la Championship inglese

Il Trabzonspor rende noto di aver ceduto Abdülkadir Ömür all'Hull City. Il trequartista, 24 anni, si è trasferito a titolo definitivo, firmando un contratto di tre anni e mezzo, con opzione per un'ulteriore stagione.

CONVOCATO IN NAZIONALE DA MONTELLA - Ömür chiude la sua esperienza al Trabzonspor con 25 reti e 36 assist in 211 partite, vincendo anche il campionato. Nazionale turco, ha raccolto con la selezione maggiore 12 partite, le ultime due sotto la nuova gestione di Vincenzo Montella. L'Hull City milita in Championship, la seconda divisione inglese e dopo 28 partite di campionato si trova all'ottavo posto in classifica, a due punti dalla zona playoff.