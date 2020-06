Un talento al giorno, Abel Ruiz Ortega: il Barça continua a sfornare mezzepunte

Il tocco, delicatissimo, con cui maneggia la sfera, ricorda un po' quello del compagno Lionel Messi, anche se Abel Ruiz Ortega è un destro purissimo: il tipo di calciatore che non usa il piede debole quasi mai, che ama fare la differenza nel dribbling ed essere un riferimento tecnico per i compagni. Canterano bluagrana, in questa stagione milita nel Braga e fino ad ora ha collezionato 22 presenze e quattro gol: niente male per un classe 2000 che spera di continuare nella lunghissima scia di giovani attaccanti che sono passati dalle giovanili alla Prima Squadra del Barça (Krkic, Tello, Rafinha, fino ad Ansu Fati).

Nome: Abel Ruiz Ortega

Data di nascita: 28 gennaio 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: fantasista/seconda punta

Squadra: Braga

Assomiglia a: Cristian Tello