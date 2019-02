Un talento al giorno, Alessandro Arlotti: conteso da Azzurri e Bleus

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Capitano dell'Under 17 del Monaco e punto di forza degli azzurrini di Carmine Nunziata, Alessandro Arlotti è un motivo di contendere tra Italia e Francia: i Blues lo vorrebbero infatti a guidare in campo i compagni francesi, ma Arlotti pur essendo nato a Nizza non ha cittadinanza francese, essendo nato da genitori italiani e risieduto da sempre a Monaco. E se lo gode la Nazionale azzurra, per la rabbia dei cugini d'oltralpe. Tatticamente parliamo di un fantasista col vizio del gol, ampiamente dimostrato durante la sua esperienza al Torneo delle Regioni, al suo primo assaggio di maglia azzurra. Replicando nella recente sfida vinta contro la Serbia.

Nome: Alessandro Arlotti

Data di nascita: 2 aprile 2002

Nazionalità: italiano

Ruolo: trequartista

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Hernanes