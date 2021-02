La scelta di vita di Alessandro Arlotti: addio al Pescara per studiare, e giocare, ad Harvard

“Grazie Pescara” con queste poche parole l’attaccante Alessandro Arlotti ha salutato il club che lo aveva accolto in estate prelevandolo dalle giovanili del Monaco. Ma quello del classe 2002 non è il classico saluto di un giocatore che cambia maglia, ma quello di un ragazzo che si appresta a cambiare vita. Arlotti infatti è stato accettato nella prestigiosa università di Harvard e si trasferirà così negli Stati Uniti per studiare e costruirsi un futuro indipendentemente da come andrà una carriera calcistica appena iniziata che dovrebbe comunque continuare con l’Harvard Crimson, la squadra di calcio del College statunitense, almeno stando a un post su Instagram del giovane attaccante.