C'è un attaccante iraniano che pian piano si sta conquistando spazio e notorietà in Turchia: si chiama Allahyar Sayyad e ben presto è diventato l'incubo delle difese, grazie alla grande coordinazione, la velocità e in generale una serie di qualità fisiche e tattiche lo rendono adattissimo a giocare sia come prima punta che come spalla del centravanti. Un mix tra Ciro Immobile e Burak Ylmaz capace di impressionare nonostante i 18 anni.

Nome: Allahyar Sayyad

Data di nascita: 29 settembre 2001

Nazionalità: iraniano

Ruolo: attaccante

Squadra: Fenerbahce

Assomiglia a: Ciro Immobile