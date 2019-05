© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Andreas Skov Olsen non smette di far parlare di sé: il danese è il crack più in vista del calcio scandinavo. Nato il 29 dicembre del 1999, il quasi Millennial del Nordsjelland è uno dei gioielli del futbol scandinavo e già nel mirino di mezza Europa. Per lui già ventiquattro gol, già considerato dagli addetti ai lavori un calciatore simile tecnicamente e fisicamente a Patrik Schick. Nonostante la stazza, infatti, gioca esterno destro, anche da seconda punta e pure da ala sinistra. Sulle tracce di Skov Olsen, ci sono tante società francesi e italiane.

Nome: Andreas Skov Olsen

Data di nascita: 29 dicembre 1999

Nazionalità: danese

Ruolo: esterno offensivo/attaccante centrale

Squadra: Nordsjelland

Assomiglia a: Patrick Schick