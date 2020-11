Un talento al giorno, Anel Zulic: un piccolo de Ligt cresce a Domžale

vedi letture

Personalità e fisico, il classe 2004 sloveno Anel Zulic è un gioiellino che in Slovenia si stanno coccolando in attesa dell'arrivo dell'inevitabile: vale a dire che una big del calcio europeo stacchi un assegno per portarlo via al Domzale, dove peraltro non ha ancora esordito in Prima Squadra. Di lui dicono che assomiglia a de Ligt non solo per la prorompente fisicità (un metro e novanta di muscoli) ma anche le spiccate doti carismatiche, che ne fanno immediatamente il leader di ogni gruppo che ha frequentato.

Nome: Anel Zulic

Data di nascita: 7 novembre 2004

Nazionalità: sloveno

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Domzale

Assomiglia a: Matthijs de Ligt