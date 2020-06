Un talento al giorno, Armando Broja: Lampard ha scoperto un nuovo gioiello

vedi letture

Il gigante anglo-albanese che ha conquistato Lampard si chiama Armando Broja e di mestiere fa l'attaccante: il tecnico lo tiene in grande considerazione e dopo averlo fatto allenare coi grandi a lungo, gli ha concesso anche l'esordio in Premier League lo scorso marzo, nel 4-0 con cui i Blues hanno demolito l'Everton. Pressing costante e fiuto del gol sono le sue caratteristiche più evidenti, ma anche la progressione in campo aperto è degna di nota, considerando la mole del giocatore. Un numero 9 moderno insomma, capace persino di adattarsi come esterno del tridente.

Nome: Armando Broja

Data di nascita: 10 settembre 2001

Nazionalità: inglese

Ruolo: centravanti

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Fernando Torres