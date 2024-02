Ufficiale Armando Broja lascia il Chelsea. L'attaccante passa in prestito al Fulham

Nonostante le smentite di Mauricio Pochettino, che aveva più volte ribadito l'intenzione di non lasciarlo partire, Armando Broja lascia il Chelsea fino al termine della stagione.

L'attaccante albanese, a lungo inseguito anche dal Milan e reduce da un brutto infortunio, si trasferisce in prestito al Fulham. Per lui finora 19 presenze in stagione tra Premier League, FA Cup e Carabao Cup, con due reti e due assist a referto.