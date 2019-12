Un talento al giorno, Armando Obispo: un centrale alla Guardiola

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Non è facile trovare difensori come Armando Obispo, centrale di piede mancino in forza al PSV Eindhoven: per lui in stagione 17 presenze e la prospettiva di entrare presto nel gruppo della Nazionale maggiore olandese. Classe 1999, la squadra olandese di Ernest Faber punta tanto sulle sue qualità anche in fase di impostazione: dotato di un mancino molto educato, il centrale si fa notare spesso con le sue aperture a tutto campo oltre che per l'ottimo apposto difensivo. Il prototipo di centrale ideale per squadre molto tecniche che amano partire da dietro con la costruzione del gioco.

Nome: Armando Obispo

Data di nascita: 5 marzo 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Angelo Ogbonna