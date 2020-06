Un talento al giorno, Batista Mendy: il colosso del Nantes

Il Nantes ha in casa un talento da tenere sicuramente sotto osservazione. Stiamo parlando di Batista Mendy, mezzala classe 2000 che i canarini hanno rischiato di perdere prima della scorsa estate, quando il ragazzo era stato quasi acquistato dal Brighton. Mendy è un centrocampista totale, può giocare in ogni ruolo in mezzo al campo: ovviamente, vista la sua stazza (190 centimetri), fa della forza fisica e del gioco aereo le sue armi migliori. È dotato di una buona tecnica, ed è abilissimo in fase di non possesso: un vero mastino in mezzo al campo, difficile togliergli il pallone.

Nome: Batista Mendy

Data di nascita: 12 gennaio 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Nantes

Assomiglia a: Patrick Vieira