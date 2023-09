ufficiale Il Trabzonspor pesca dalla Ligue 2. Ingaggiato Mendy dall'Angers SCO

Colpo a centrocampo per il Trabzonspor, che si assicura Batista Mendy. Il francese classe 2000, proveniente dall'Angers SCO, è stato pagato circa 4,5 milioni di euro. Cresciuto nel Nantes, arrivato alla prima squadra e poi passato all'Angers nell'estate del 2021, per la prima volta in carriera va a giocare fuori dalla Francia.

Ecco il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del club turco: "È stato raggiunto un accordo con l'Angers SCO e il giocatore stesso riguardo al trasferimento del calciatore professionista Batista Mendy al nostro Club". Sui canali social del Trabzonspor ci sono anche le prime dichiarazioni di Mendy: "Sono venuto in questa città per combattere, lottare e vincere".