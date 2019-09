Un talento al giorno, Benoit Badiashile: la nuova scommessa di Jardim

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Difensore centrale dotato di grande fisico, Benoît Badiashile è da questa stagione il titolare nel ruolo del Monaco, formazione avvezza alle rivoluzioni in sede di mercato e sovente coraggiosa nel lanciare in Prima Squadra giocatori di grande prospettiva: il centrale, che a noi ricorda tanto il collega Presnel Kimpembe, si è conquistato il posto a suon di prestazioni e Jardim non sembra intenzionato a rinunciare a lui neanche con i risultati scadenti di questo inizio stagione. Centrale molto muscolare, gioca per lo più sull'anticipo, ma sa farsi rispettare anche in campo aperto.

Nome: Benoît Badiashile

Data di nascita: 26 marzo 2001

Nazionalità: francese

Posizione: difensore centrale

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Presnel Kimpembe