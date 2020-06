Un talento al giorno, Bilal Benkhedim: il gioiello del Saint Etienne che ha stregato il Milan

vedi letture

In Francia non si fanno troppi problemi quando c'è da gettare nella mischia un giovane talento. In casa Saint Etienne questa regola è stata rispettata e nella stagione che è stata poi chiusa anzitempo causa Coronavirus, c'è stato il tempo per vedere brillare il talento di Bilal Benkhedim. Sei presenze fra campionato e coppa per il gioiellino classe 2001: trequartista, dotato di un'ottima tecnica, riesce con la sua velocità e con il suo controllo di palla a creare spesso superiorità numerica. È dotato di un buon tiro, che lo rendono letale su calcio di punizione. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da finire nel mirino di club blasonati come Valencia e Milan.

Nome: Bilal Benkhedim

Data di nascita: 20 aprile 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: trequartista

Squadra: Saint Etienne

Assomiglia a: Miralem Pjanic