Un talento al giorno, Billy Koumetio: altro gioiello blindato per i Reds del futuro

vedi letture

Primo contratto da professionista firmato pochi giorni per Billy Koumetio. Attraverso il proprio sito ufficiale il Liverpool ha annunciato la firma sul contratto del giovane difensore francese classe 2002: il 17enne si è unito ai Reds nel 2018, dopo una corsa che ha impegnato tutti i top team di Premier League viste le evidentissime qualità di questo giovane centrale, cresciuto nel Lione e fortificatosi con l'US Orleans. Per lui anche diversi allenamenti con la Prima Squadra di Klopp nell'ultimo anno e mezzo, oltre che una presenza costante con la formazione Under 21: parliamo di un centrale alto ma elegante, abile nell'impostazione ma che in Inghilterra ha imparato a dare priorità alla fase difensiva.

Nome: Billy Koumetio

Data di nascita: 14 novembre 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Joel Matip